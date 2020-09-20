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صباحك ومطرحك .. أنت ويونس وأحلى نهار يحتل صدارة تويتر

لايف ستايل بسنت فاروق 2020-09-20 08:35 تبليغ
صباحك ومطرحك .. أنت ويونس وأحلى نهار يحتل صدارة تويتر
صباحك ومطرحك .. أنت ويونس وأحلى نهار يحتل صدارة تويتر
صباحك ومطرحك .. أنت ويونس وأحلى نهار يحتل صدارة تويتر
صباحك ومطرحك .. أنت ويونس وأحلى نهار يحتل صدارة تويتر

وشهدت حلقة اليوم الأحد، تفاعلا واضحا من مستمعى البرنامج، إذ قدم يونس، خلال الحلقة مجموعة كبيرة من الأغنيات العربية والأجنبية، وهو ما حاز على إعجاب المتابعين المتفاعلين مع البرنامج من خلال الرسائل والتعليقات على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك.

كما تضمنت الحلقة أيضا إذاعة فقرة البرج فى الدرج التى تتسم بكثير من المرح، فضلا عن أبرز الأخبار التى وقعت مساء أمس وصباح اليوم.

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برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.

 

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 