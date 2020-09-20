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صور .. موضة التنانير المتدرجة للمحجبات

لايف ستايل إيرينى بهجت 2020-09-20 09:46 تبليغ
صور .. موضة التنانير المتدرجة للمحجبات
صور .. موضة التنانير المتدرجة للمحجبات
صور .. موضة التنانير المتدرجة للمحجبات

وتستعين المحجبات بـ "Tiered Skirts" فى مختلف الأوقات والمناسبات لأجل الحصول على إطلالة أنيقة وعملية تلفت الأنظار.

موضة

 

ويمكن تنسيق التنورة مع تى شيرت أو قميص، بالإضافة إلى حذاء رياضى لضمان الحصول على إطلالة عملية فى الكاجوال.

وعند البحث للحصول على إطلالة أنيقة فى خروجات المساء يفضل تنسيقها مع بلوزة ستان أو دانتيل أو قميص أبيض بسيط مع حذاء كلاسيك ذو كعب عالى.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 