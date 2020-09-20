صور .. ملابس تبرز جمال الروسية ناتالى جليبوفا

وتتمتع الروسية ناتالى بإطلالاتها الأنثوية الأنيقة الجذابة التى جعلتها تتألق فى عالم الأزياء. ونجحت فى الحصول على لقب ملكة جمال الكون فى عام 2005، وهى ملكة جمال كندية روسية. وتحرص ناتالى على ممارسة أنشطة التأمل، بالإضافة إلى مشاركتها لمتابعيها عبر "إنستجرام" بصور تجمعها مع أسرتها.

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