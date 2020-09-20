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صور .. ملابس تبرز جمال الروسية ناتالى جليبوفا

لايف ستايل إيرينى بهجت 2020-09-20 09:59 تبليغ
صور .. ملابس تبرز جمال الروسية ناتالى جليبوفا
صور .. ملابس تبرز جمال الروسية ناتالى جليبوفا
صور .. ملابس تبرز جمال الروسية ناتالى جليبوفا
صور .. ملابس تبرز جمال الروسية ناتالى جليبوفا

وتتمتع الروسية ناتالى بإطلالاتها الأنثوية الأنيقة الجذابة التى جعلتها تتألق فى عالم الأزياء.

 

ونجحت فى الحصول على لقب ملكة جمال الكون فى عام 2005، وهى ملكة جمال كندية روسية.

ناتالي جليبوفا
ناتالى جليبوفا

 

وتحرص ناتالى على ممارسة أنشطة التأمل، بالإضافة إلى مشاركتها لمتابعيها عبر "إنستجرام" بصور تجمعها مع أسرتها.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 