الانطباع الأول .. تحد جديد أشعل فيسبوك

تداول عبر فيسبوك تحدى جديد وهو الانطباع الأول الذى فيه يتسائل الأشخاص عبر حساباتهم الشخصية أصدقائهم عن الانطباع الأول الذى أخذوه عنهم فى أول مقابلة وقعت بينهم.
والانطباع الأول هو الحدث الذى يلتقى فيه شخص ما لأول مرة شخصًا آخر، ويشكل حينها صورة ذهنية عن ذلك الشخص.
وطالب العديد من الأشخاص من خلال هذا التحدى أصدقائهم بالتفاعل معهم بما يرونه حقيقة عنهم دون خداع أو تجميل.
وأجمعت الكثير من التعليقات لدى الشخصيات المختلفة عن الانطباع الأول كان حول إن الشخصية مغرورة.
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