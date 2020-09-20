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هل للأشعة فوق البنفسجية دور فى قتل كورونا؟

لايف ستايل أ ش أ 2020-09-20 14:11 تبليغ
هل للأشعة فوق البنفسجية دور فى قتل كورونا؟
هل للأشعة فوق البنفسجية دور فى قتل كورونا؟
وأظهرت تجربة أجراها باحثو جامعة هيروشيما فى اليابان أن 99.7٪ من فيروس المستجد، قد قُتل بعد تعرض لمدة 30 ثانية لإشعاع 222 نانومتر من الآشعة فوق البنفسجية، وفقا للدراسة التى نشرت ف المجلة الأمريكية للتحكم فى العدوى.

وقال الدكتور هيروكى كيتاجاو الأستاذ فى جامعة هيروشيما: "تظهر هذه الدراسة فعالية الأشعة فوق البنفسجية 222 نانومتر ضد تلوث ".

 

ووفقا للباحثين، فإن الطول الموجى 222 لا يمكنه اختراق الطبقة الخارجية غير الحية للعين والجلد البشرى لذلك لن يسبب أضرارا للخلايا الحية تحتها.

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