إيفا فارما تستعد لتصدير أولى شحنات فافيبيرافير المستخدم فى علاج كورونا  

وتُعتبر "إيفا فارما"، هى أول شركة مصرية وعربية وإفريقية تُصنع الدواء على أرض مصر، وتصدره للخارج.

يأتى ذلك فى إضافة جديدة للأدوية المُضادة للفيروسات التى تُنتجها "إيفا"، بعدما وفرت دواء "رمديسيفير إيفا فارما" للسوق المحلية، ونجحت فى تصديره لبلدان فى 3 قارات حول العالم.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، إن الدواء هو أحد الأدوية المضادة للفيروسات، والتى تعمل على إيقاف أو تثبيط نشاط الفيروس عن التكاثر داخل الخلايا المصابة بتلك الفيروسات، موضحاً أنه دواء ذو كفاءة فى مواجهة نزلات البرد الحادة، وعدد الأمراض الفيروسية التنفسية، ويستخدم أيضاً فى علاج فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "أرمانيوس"، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن "إيفا" حريصة على توفير أية كميات قد تُطلب من الدواء فى السوق المحلية المصرية، مع التصدير للخارج.

وأشار إلى أن خطوط الإنتاج داخل شركته حاصلة على الاعتمادات المطلوبة من الاتحاد الأوروبى وعدد من البلدان حول العالم، ما يذلل أية عقبات للتصدير.

وشدد على التزام "إيفا" بالسعى لتلبية احتياجات المريض من كافة العلاجات والأدوية الهامة له.

وعن استخدامات "فافيبيرافير" كمضاد للفيروسات التنفسية، قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، إن الدواء عبارة عن "أقراص" تمت الموافقة عليه فى 2014 لعلاج الإنفلونزا باليابان، كما حصل على موافقة استخدام الطوارئ للكورونا من وزارة الصحة الروسية.

فيما قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ أمراض الصدر بجامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، إن دولة اليابان أرسلت الدواء لأكثر من 40 دولة حول العالم لإدراجه فى التجارب السريرية، وتمت اضافته لبروتوكول علاج كورونا فى عدة دول منها الهند والصين بالفعل.