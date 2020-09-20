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فيديو .. مطعم يبنى غرفة لعمال النظافة والتوصيل لحمايتهم من كورونا

لايف ستايل مصطفي الأسيوطي 2020-09-20 15:37 تبليغ
فيديو .. مطعم يبنى غرفة لعمال النظافة والتوصيل لحمايتهم من كورونا
فيديو .. مطعم يبنى غرفة لعمال النظافة والتوصيل لحمايتهم من كورونا

ويوفر المطعم بعض الخدمات المجانية مثل المياه والوجبات، كما يتم تنظيفها كل نصف ساعة من قبل عامل مخصص لذلك الغرض، وفقا لشبكة تلفزيون الصين الدولية.

وقام المطعم بإنشاء تلك الغرفة حتى يتمكن لعمال النظافة والتوصيل المجىء إليه لغسل أيديهم ووجوههم منعا لإصابتهم بفيروس .

ويتوفر بالغرفة أمشاط ومطهرات ومناديل وغيرها من المواد الصحية التى تقدم بلا مقابل، ويأتى عامل لدبنا على المغتسل كل نصف ساعة لتنظيف المكان وتعبئة المواد حيث الحفاظ على تقديم الخدمات على أجمل وجه إلى الزائرين.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 