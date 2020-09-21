وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الأحد: "نصيحة منى كطبيب واعتبرها من أخ أكبر، سبعة إذا فعلتهم يؤدون إلى تقوية جهازك المناعى وتحافظ على صحة قلبك وتحسن وظائف أعضاء جسمك فتقاوم الأمراض وتؤخر علامات تقدم العمر، مساعدة المحتاج وجبر الخواطر والسعى فى الخير والتواضع والتبسم فى وجه الناس وعدم الخوض فى سيرتهم والقناعة بما بين يديك". ويحرص الدكتور هانى الناظر على تقديم النصائح بشكل مستمر عبر صفحته الشخصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى الناظر يقدم 7 نصائح لتقوية جهاز المناعة وتأخير علامات تقدم العمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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