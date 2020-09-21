إنفوجراف: حساسية الخريف.. أعراض تتشابه مع كورونا

ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أعراض حساسية الخريف التى تتشابه مع كورونا، والعلاج وطرق التعامل معها.

وتظهر حساسية الخريف فى صورة احتقان الأنف وسيلانها والشعور بالغثيان بالإضافة إلى السعال وصعوبة التنفس والصداع والحكة الجلدية والتهاب العينين.

وللوقاية من ظهور أعراض حساسية الخريف يجب تناول مضادات الهستامين، والاستحمام عند العودة من الخارج للتخلص من حبوب اللقاح العالق بالملابس أو غيره، والحرص على نظافة الحيوانات الأليفة المتواجدة بالمنزل.

كما ينصح بـ ارتداء النظارة الشمسية لحماية العين من التعرض لحبوب اللقاح، مع البقاء فى المنزل وغلق النوافذ والأبواب لأن الهواء البارد قد يحمل الكثير من حبوب اللقاح.