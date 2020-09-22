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صورة الطفولة .. تحدى جديد ينشر البراءة والسخرية على السوشيال ميديا

لايف ستايل إيرينى بهجت 2020-09-21 23:36 تبليغ
صورة الطفولة .. تحدى جديد ينشر البراءة والسخرية على السوشيال ميديا
صورة الطفولة .. تحدى جديد ينشر البراءة والسخرية على السوشيال ميديا

وظهر تحدى "childhood photo challenge" بعد التفاعل الذى حققه هاشتاج "first impression challenge" ليعبر عن تحدى أول انطباع أخذه الأصدقاء عن الفرد فى أول مقابلة.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع التحدى، ناشرين صور توضح وجه المقارنة بين ملامح الصغر والكبر، بالإضافة إلى العديد من الصور المضحكة، التى تبين نظراتهم فى مرحلة البراءة والطفولة.

ويظهر التحدى الاختلاف الذى طرأ على الفرد فى ملامحه عند الكبر وأيهما أجمل.

واجتاح فى وقت سابق، مواقع التواصل الاجتماعى، تحدى العشر سنوات أو الـ "10 Years challenge"، وهو عبارة عن نشر عدد كبير من الناس والمشاهير صورتين إحداهما حديثة والأخرى التقطت قبل عشر سنوات، وترصد الصورتان تغير ملامح الوجه والشكل.

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