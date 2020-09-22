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الكشف عن مضاعفات غير عادية لدى المتعافين من مرض كوفيد-19

لايف ستايل أحمد جاد 2020-09-21 23:53 تبليغ
الكشف عن مضاعفات غير عادية لدى المتعافين من مرض كوفيد-19
الكشف عن مضاعفات غير عادية لدى المتعافين من مرض كوفيد-19

ووفقا للعلماء، بحسب "سبوتنيك"، فإن أكثر من 50% من الأشخاص الذين تعافوا من عدوى الفيروس التاجى المستجد ""، كانوا يعانون باستمرار من متلازمة التعب المستمر.

وحسب الدراسة، التى أجريت على 128 شخصا أصيبوا بمرض "كوفيد-19"، فإن نحو 50% قالوا إنهم يعانون دائمًا من التعب بعد الشفاء، مشيرين إلى أن التعب يطاردهم حتى بعد عشرة أسابيع من الشفاء السريرى، وفق موقع "medrxiv".

بالإضافة إلى ذلك، وجد أن هذا التعب يظهر على المرضى الذين تم علاجهم فى المشفى أو المنزل على حد سواء، أى أنه يصيب جميع المرضى بالتساوى.

 

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محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 