ووفقا للعلماء، بحسب "سبوتنيك"، فإن أكثر من 50% من الأشخاص الذين تعافوا من عدوى الفيروس التاجى المستجد "كورونا"، كانوا يعانون باستمرار من متلازمة التعب المستمر.
وحسب الدراسة، التى أجريت على 128 شخصا أصيبوا بمرض "كوفيد-19"، فإن نحو 50% قالوا إنهم يعانون دائمًا من التعب بعد الشفاء، مشيرين إلى أن التعب يطاردهم حتى بعد عشرة أسابيع من الشفاء السريرى، وفق موقع "medrxiv".
بالإضافة إلى ذلك، وجد أن هذا التعب يظهر على المرضى الذين تم علاجهم فى المشفى أو المنزل على حد سواء، أى أنه يصيب جميع المرضى بالتساوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف عن مضاعفات غير عادية لدى المتعافين من مرض كوفيد-19 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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