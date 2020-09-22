هاجمها بمنجل .. هندى يفتح بطن زوجته لمعرفة جنس المولود

اعتقلت الشرطة فى شمال الهند، رجلا بعد أن فتح بطن زوجته الحبلى بمنجل مما أدى إلى مقتل جنينها الذى كان ذكرا، وإصابة الأم بجروح خطيرة، وفق ما أفادت به الشرطة وأقارب الزوجة.





وأضافت الشرطة فى بوداون بـ ولاية أوتار براديش، فى أعقاب الاعتداء الذى وقع يوم السبت، إن الزوجة ترقد فى العناية المركزة فى مستشفى بالعاصمة نيودلهى. وقال شقيقها "جولو سينج"، إن الاعتداء وقع بسبب رغبة الزوج فى معرفة جنس الجنين. وللزوجين خمس بنات. وأضاف سينج لمؤسسة تومسون "رويترز": "هاجمها بمنجل وشق بطنها، قائلا إنه يريد التحقق من نوع الجنين".

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