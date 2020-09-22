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الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة بيئة المحيطات

لايف ستايل شريف على 2020-09-22 06:58 تبليغ
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة بيئة المحيطات
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة بيئة المحيطات

وانطلق صاروخ "لونج مارتش -4 بي"، حاملا القمر الصناعى هاييانج -2 سى (HY-2C) فى الساعة 1:40 بعد الظهر (توقيت بكين)، بحسب مركز الإطلاق.

وسيشكل القمر الصناعى لبيئة البحر الديناميكية الثالث فى البلاد، HY-2C، شبكة مع HY-2B السابقة وHY-2D اللاحق لإجراء مراقبة عالية الدقة للبيئة البحرية.

وكان الإطلاق هو الـ347 لسلسلة صواريخ لونج مارتش.

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