طبيب يكشف علامة غير متوقعة للإصابة بـ سرطان الدماغ

وتعتبر اضطرابات الأذن هذه طبيعية إذا عانى منها الشخص لثوانٍ قليلة، ولكن إذا استمرت لمدة أطول، فمن الضرورى مراجعة الطبيب لتحديد أصل هذه الأعراض، بحسب ما نقلته صحيفة "أرجومينت اى فاكتى".

وأوضح الطبيب فلاديمير زايتسيف، أن هذه الحالة طبيعية فى حال اختفائها بعد فترة قصيرة، ولكن إذا استمر الشخص بسماع الضوضاء، فيمكنها أن تدل على الإصابة بأمراض مختلفة منها سرطان الدماغ.

وقال: "لا يجب أن تؤجل زيارة طبيبك والحصول على تشخيص لأن هذا يمكن أن يكون علامة تحذيرية لـ نوبة قلبية أو سكتة دماغية وحتى زيادة حادة فى الضغط. وربما تعانى من اضطراب الإجهاد ولا تعرف ذلك. كما يمكن أن تشير هذه الأعراض إلى مشاكل عصبية خطيرة ومشاكل فى الدماغ، وحتى الورم".

وذكر "زايتسيف" أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف جدران الأوعية الدموية والذين يعانون من تشخيصات عصبية مختلفة يتعرضون أيضًا لهذه الأعراض. كما قد تنشأ المشكلة أيضا بسبب تصلب العمود الفقرى العنقى أو انسداد قناة الأذن. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعانى الشخص من اضطرابات السمع هذه بسبب التهاب العصب السمعى أو السدادة الكبريتية.