وأوضحت الجمعية التوت البرى الأحمر يزخر بفيتامين C، الذى يعمل على تقوية المناعة، وفيتامين A، الذى يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العين والبشرة.
كما يحتوى على مركبات نبات ثانوية، مثل أنثوسيان والبوليفينولات، والتى تحمى خلايا الجسم من الجذور الحرة المسببة للشيخوخة، كما أنها تدعم القلب والأوعية الدموية، فضلا عن تأثيرها المضاد للبكتيريا.
وبالإضافة إلى ذلك، يحتوى التوت على مادة "بروأنثوسيانيدين"، التى تندرج ضمن المواد المرة، والتى تساعد فى علاج التهاب المثانة وعدوى المسالك البولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوائد التوت البرى فى تقوية المناعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.