أبل تستعد لإطلاق أيفون 12 مينى

ويتمتع "أيفون 12 مينى" بشاشة تصل مساحتها إلى 5.4 بوصة، ومن المتوقع أن يصل الهاتف الجديد ضمن سلسلة هواتف "آيفون 12" المرتقب إطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".
وستأتى قائمة هواتف "آيفون" المرتقبة على النحو التالى: "آيفون 12"، و"آيفون 12 مينى"، و"آيفون 12 برو"، و"آيفون 12 برو ماكس".
وستدعم هواتف "آيفون" الجديدة كلها تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وبشرائح جديد ستقدم أداء أفضل للبطاريات.
وستأتى شاشات هواتف "آيفون" الجديدة من نوع "أوليد" بمعدل تحديث 60 هرتز، وبثقوب أصغر للكاميرا الأمامية والمستشعرات لمنح مساحة أكبر للشاشة.
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