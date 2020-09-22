صور: ميجان لينى يونج .. بساطتها جعلتها تتميز وتفوز بـ ملكة جمال الفلبين

وهى عارضة أزياء أمريكية المولد وفلبينية الجنسية، فأمها من فلبين ووالدها أمريكى. وشاركت فى مسابقة ملكة جمال العالم لسنة 2013 التى أقيمت فى بالى بأندونيسيا، وفازت بلقب "ملكة جمال الفلبين" وكانت أول فلبينية تفوز بالجائزة. وتميزت ميجان ببساطتها فى ملابسها وملامحها، مما جعلها تحتل مكانة كبيرة لدى متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" حيث يتخطون حاجز الـ 2 مليون فرد.

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