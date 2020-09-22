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صور: ميجان لينى يونج .. بساطتها جعلتها تتميز وتفوز بـ ملكة جمال الفلبين

لايف ستايل إيرينى بهجت 2020-09-22 12:39 تبليغ
صور: ميجان لينى يونج .. بساطتها جعلتها تتميز وتفوز بـ ملكة جمال الفلبين
صور: ميجان لينى يونج .. بساطتها جعلتها تتميز وتفوز بـ ملكة جمال الفلبين
صور: ميجان لينى يونج .. بساطتها جعلتها تتميز وتفوز بـ ملكة جمال الفلبين
صور: ميجان لينى يونج .. بساطتها جعلتها تتميز وتفوز بـ ملكة جمال الفلبين
صور: ميجان لينى يونج .. بساطتها جعلتها تتميز وتفوز بـ ملكة جمال الفلبين

وهى عارضة أزياء أمريكية المولد وفلبينية الجنسية، فأمها من فلبين ووالدها أمريكى.

ميجان يونج

وشاركت فى مسابقة ملكة جمال العالم لسنة 2013 التى أقيمت فى بالى بأندونيسيا، وفازت بلقب "ملكة جمال الفلبين" وكانت أول فلبينية تفوز بالجائزة.

ميجان يونج
ميجان يونج

وتميزت ميجان ببساطتها فى ملابسها وملامحها، مما جعلها تحتل مكانة كبيرة لدى متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" حيث يتخطون حاجز الـ 2 مليون فرد.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 