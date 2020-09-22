أخبار عاجلة
ضابطة تمارس الرذيلة مع مجرم شديد الخطورة مكلفة بمراقبته -
بيان هام من حزب الله وحركة أمل عن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل -
إبراهيم حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني: هناك ضغوط إعلامية لإظهاره كـ مدرب معجزة -
كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي -
هاشتاج إيهاب جلال مطلب جماهيري في الإسماعيلي -
ميسي يسب قائد منتخب بوليفيا بألفاظ بذيئة.. فيديو -
نشرة كورونا الفنية| إصابة المخرج محمد سامي.. وتطورات الحالة الصحية لـ محمود الليثي -
دبلوماسى أرمنى: 4 آلاف جهادى موال لتركيا من سوريا وليبيا يقاتلون فى قره باخ -
حالات كورونا فى البرازيل تتجاوز 5 ملايين إصابة وتقترب من 160 ألف وفاة -
السعودية تستضيف محادثات لمجموعة العشرين حول التعافي الاقتصادي -

فيسبوك يعد باتخاذ خطوات مناسبة فى حال حدوث فوضى إثر الانتخابات الأمريكية

لايف ستايل أحمد جاد 2020-09-22 17:30 تبليغ
فيسبوك يعد باتخاذ خطوات مناسبة فى حال حدوث فوضى إثر الانتخابات الأمريكية
فيسبوك يعد باتخاذ خطوات مناسبة فى حال حدوث فوضى إثر الانتخابات الأمريكية
أعلنت شركة "فيسبوك" أنها ستتخذ إجراءات حازمة واستثنائية لتحديد توزيع المحتوى عبر منصتها فى حال أفضت الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى نوفمبر المقبل إلى فوضى أو اضطرابات.

وفى تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، قال نيك كليغ، مدير قسم السياسة والإعلام بالشركة، أن "فيسبوك" قد وضعت عددا من الإجراءات الهادفة إلى احتواء تداعيات الاضطرابات الاجتماعية المحتملة، والتقليل من المعضلات السياسية التى يمكن أن تثار نتيجة وجود فارق زمنى بين فرز الأصوات فى مكاتب الاقتراع ومعالجة النتائج التى تم إرسالها عبر البريد.

وتابع المسؤول بحسب "روسيا اليوم" : "نملك عددا من الخيارات المتاحة فى حال تطور الأحداث وفق سيناريو فوضوى جدا أو عنيف، وهذا أسوا شيء"، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.

ورفضت "فيسبوك"، الإفصاح عن تفاصيل خططها الخاصة بمراقبة المحتوى المتعلق بالانتخابات المقبلة، وذلك حرصا منها على منع مخالفين من إمكانية الاستفادة من تلك المعلومات بشكل أو بآخر.

وفى وقت سابق، تنبأ الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بوقوع مشاكل كبيرة من قبل الديمقراطيين خلال فترة الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة، حيث ستدور المعركة، فى 3 نوفمبر، بين الجمهورى ترامب، ومنافسه الديمقراطى، نائب الرئيس السابق، جو بايدن.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك يعد باتخاذ خطوات مناسبة فى حال حدوث فوضى إثر الانتخابات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 