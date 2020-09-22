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فيديو .. استشارى وبائيات : لم يحدث تحور جوهرى لفيروس كورونا حتى الآن

لايف ستايل فهمى غالى 2020-09-22 17:50 تبليغ
فيديو .. استشارى وبائيات : لم يحدث تحور جوهرى لفيروس كورونا حتى الآن
فيديو .. استشارى وبائيات : لم يحدث تحور جوهرى لفيروس كورونا حتى الآن
قال الدكتور أمجد الخولى، استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن زيادة أو انخفاض إصابات مرتبط حتى الآن بسلوكيات المواطنين، خصوصًا وأنه لا يوجد لقاح أو علاج حتى الآن للمرض.

وأضاف الخولى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "DMC"، مساء الثلاثاء، أنه لم يحدث تحور جوهرى للفيروس حتى الآن، فانتقال المرض ما زالت يتم عن طريق الرزاز، مؤكدًا أن مسافة متر ونصف هى المسافة الآمنة لمنع انتقال المرض من شخص لآخر.

ودعا استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، المواطنين إلى ضرورة ارتداء الكمامات، خصوصًا وأنها تقلل بنسبة كبيرة انتشار المرض.

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