وأضاف الخولى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "DMC"، مساء الثلاثاء، أنه لم يحدث تحور جوهرى للفيروس حتى الآن، فانتقال المرض ما زالت يتم عن طريق الرزاز، مؤكدًا أن مسافة متر ونصف هى المسافة الآمنة لمنع انتقال المرض من شخص لآخر.
ودعا استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، المواطنين إلى ضرورة ارتداء الكمامات، خصوصًا وأنها تقلل بنسبة كبيرة انتشار المرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. استشارى وبائيات : لم يحدث تحور جوهرى لفيروس كورونا حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.