فيديو .. استشارى وبائيات : لم يحدث تحور جوهرى لفيروس كورونا حتى الآن

وأضاف الخولى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "DMC"، مساء الثلاثاء، أنه لم يحدث تحور جوهرى للفيروس حتى الآن، فانتقال المرض ما زالت يتم عن طريق الرزاز، مؤكدًا أن مسافة متر ونصف هى المسافة الآمنة لمنع انتقال المرض من شخص لآخر.

ودعا استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، المواطنين إلى ضرورة ارتداء الكمامات، خصوصًا وأنها تقلل بنسبة كبيرة انتشار المرض.