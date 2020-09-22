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فيديوجراف .. نصائح مهمة لمرضى الضغط

لايف ستايل فهمى غالى 2020-09-22 19:25 تبليغ
فيديوجراف .. نصائح مهمة لمرضى الضغط
فيديوجراف .. نصائح مهمة لمرضى الضغط

ونصحت الوزارة، بضرورة المحافظة على مواعيد العلاج، وعدم الامتناع عن الأدوية دون استشارة الطيب، والابتعاد عن اللحوم المصنعة، وتناول الخضروات والفواكة الطازجة، والمشى وشرب الماء، لمعرفة باقى النصائح اضغط هنا.

يذكر أن عيادات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب من خلال تطبيق صحة مصر.

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