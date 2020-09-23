رقاقة إلكترونية تصل الدماغ بالحاسوب تشكل ثورة فى عالم الطب

وبحسب سبوتنيك، قام العلماء، بتطوير الرقاقة واختبارها على مجموعة من الحيوانات بنجاح، ويأمل الباحثون الآن فى إمكانية تكييفها للاستخدام على البشر.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل"، البريطانية، فإن هذه الرقاقة يمكن استخدامها لعلاج أمراض الجهاز العصبى، بما فى ذلك أمراض الشلل، عن طريق الكشف عن الإشارات الكهربائية وإطلاقها.

ويقول العلماء إن هذه الرقاقة ستكون قادرة أيضا على الاتصال بجهاز الحاسوب وستقدم مجموعة من الفوائد الطبية للجيل القادم.

وعادة ما يكون ربط الدماغ البشرى بجهاز كمبيوتر من عمل كتّاب الخيال العلمى وصانعى الأفلام، لكن الأبحاث الجديدة جارية على الرقيقة جعلت هذه التكنولوجيا حقيقة واقعة.

وفى الدراسة الجديدة، التى نشرتها مجلة "nature" العلمية المتخصصة، استخدم الباحثون شريحة رقيقة متعددة الطبقات لتحفيز الحبل الشوكى عند القطط والجرذان وسمك الزرد.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن الشريحة فعالة على سطح الدماغ والأعصاب والعضلات المحيطية، ويمكن أن تسمح التكنولوجيا بالتطورات العلاجية للحالات التى تؤثر على هذه الأنسجة.

ويقول أحد مؤلفى الدراسة البروفيسور إيفان مينيف العامل فى جامعة "شيفيلد" فى بريطانيا، إن البحث يوضح كيف يمكن للطباعة ثلاثية الأبعاد أن تفيد الباحثين فى هذا المجال.

وأضاف البروفيسور: "إن الميزة فى الطباعة ثلاثية الأبعاد تكمن بإمكانية تغيير النماذج الأولية المزروعة وإعادة إنتاجها بسرعة مرة أخرى حسب الحاجة للمساعدة فى دفع البحث والابتكار فى الواجهات العصبية إلى الأمام".

ونوه الباحث إلى أنه فى المستقبل من الممكن طباعة وتصنيع هذه الرقائق أثناء عملية الجراحة فى غرفة العمليات خلال دقائق بما ينسجم مع حالة كل مريض.

وقال الخبراء إن هذه الرقائق تستطيع رصد واستشعار النبضات الكهربائية الدقيقة فى الدماغ والجهاز العصبى، والتى من شأنها أن تفتح آفاقا كبيرة أمام علاج الأمراض العصبية.