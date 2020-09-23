أظهرت قدرة فائقة .. كلاب تكشف إصابات كورونا قبل ظهور الأعراض

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفى عقد فى المطار، حيث أظهرت أربعة كلاب مدربة تدريبا خاصا، قدرتها على اكتشاف فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، لدى الأشخاص حتى قبل ظهور الأعراض عليهم.

ويتم تطبيق الكشف عندما يصل الركاب إلى نقطة أخذ عينات من الكلاب فى المطار، وهنا يدخلون منطقة صغيرة خاضعة للفحص، ويُطلب منهم مسح جلدهم بمسحة وإسقاطها فى حاوية مخصصة حسب التعليمات.

وكان الكلب ومعالجته ينتظران خلف الحائط، حيث يشم الكلب المسحات.

وتستغرق العملية نحو دقيقة، وإذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، فسيتم توجيه الراكب إلى نقطة المعلومات الصحية للحصول على مزيد من التعليمات.

فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستبدأ أربعة كلاب تضم سلالات مختلفة، العمل فى المطار، وفقًا لجمعية Wise Nose - Finland Smell Detection Association ، المسؤولة عن تدريب ونشر الكلاب.

وتعد المشاركة فى اختبار "كوفيد 19" بمساعدة الكلاب طوعية حاليا، ويمكن لجميع الركاب وموظفى المطار التقدم للاختبار، وهو أمر سهل وغير مؤلم، حسبما صرح وايز نوز لوكالة شينخوا.

كما يمكن للكلاب أيضا اكتشاف الفيروس التاجى الجديد من عينة أصغر بكثير من اختبارات PCR (تفاعل البلمرة المتسلسل) شائعة الاستخدام.

لذلك، من الناحية العملية من المتوقع أن يكون الكلب قادرا على تحديد عدوى الفيروس لدى الإنسان فى وقت أبكر من الاختبارات المعملية، حسبما نقلت الإذاعة الوطنية الفنلندية عن الدكتورة آنا هيلم بيوركمان، الطبيبة البيطرية من جامعة هلسنكى.