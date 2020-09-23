بقيادة تيك توك .. 10 شركات تواصل اجتماعى تشكل تحالفا لمواجهة العنف

تستعد عشر شبكات تواصل اجتماعى عملاقة لمواجهة المحتوى الذى ينطوى على عنف أو يحرض على الإساءة أو الاضطهاد، بعد انتشار مقطع فيديو لواقعة انتحار أحد الأشخاص عبر منصات السوشيال ميديا.





ويضم التحالف الذى يقوده تطبيق تيك توك الصينى، شبكات التواصل الاجتماعى فيسبوك وإنستجرام وجوجل و يوتيوب و تويتر وتويتش و سناب شات وبنترست وريديت.

وأثناء جلسة استماع أمام البرلمان البريطانى، قال مسؤول لدى شركة بايت دانس المالكة لتطبيق "تيك توك"، إن التطبيق يخطط للتنسيق مع عدد من شبكات التواصل الاجتماعى لرصد الصور التى تنطوى على عنف شديد وسحبها سريعا من المنصات.

وتأتى خطوة "تيك توك" بعد انتشار تسجيل مصور لواقعة انتحار رجل عبر منصات إلكترونية عدة.

واقترح تيو برترام، مسؤول العلاقات مع السلطات الأوروبية لدى تيك توك، على مجموعة من شبكات التواصل أن يتم التعاون فى مواجهة مثل هذا المحتوى الذى أثار حالة من الجدل.

لكن هذا التحالف المزعم تشكيله يواجه أزمة تتمثل فى أن كل منصة إلكترونية لديها سياسة خاصة بها لوقف نشر المضامين التى تحتوى على مشاهد عنيفة.

وأضاف المسؤول بتطبيق "تيك توك": "جهودنا الفردية لحماية مستخدمينا ستتعزز بدرجة كبيرة من طريق مقاربة تشاركية لتحديد المضامين المنطوية على عنف شديد بصورة مبكرة، بما يشمل الانتحار، وتنبيه باقى ممثلى القطاع عنها".

وبعد انتشار مقطع الفيديو الذى يظهر انتحار رجل وتداوله على شبكة "تيك توك" أطلق التطبيق الصينى تحقيقا خاصا، وكشف تيك توك عن النتيجة فى رسالة رسالة وجهها إلى مستخدميه فى الثامن من سبتمبر بأن هذا الفيديو والصور المتداولة منه مصدرها نقل حى عبر "فيسبوك".

وقد وُضع التسجيل المصور فى وقت لاحق على منصات أخرى، عقب "هجوم منسق" من أشخاص يعملون على شبكة الإنترنت المظلم (دارك نت)، وفق تصريحات تيو برترام أمام النواب البريطانيين الثلاثاء.

وأضاف: "علينا حاليا إقامة شراكة لمعالجة هذا النوع من المحتوى".

ومطلع الأسبوع الجارى، أنهت شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، أزمتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن وافقت على صفقة استحواذ شركتى وول مارت وأوراكل الأمريكيتين على عمليات تيك توك فى الولايات المتحدة فى صفقة تقدر بنحو 60 مليار دولار.