عالم أمريكى يكتشف مرضا يشكل مناعة ضد كورونا

ونقلت وكالة "رويترز" عن دراسة غير منشورة أجراها أستاذ فى جامعة ديوك الأمريكية، يدعى ميجيل نيكوليليس، أنه فى المناطق التى تم فيها تسجيل حالات تفشى حمى الضنك فى السنوات الأخيرة، يكون انتشار فيروس كورونا أبطأ.

وقال العالم الأمريكى: "هذا الاكتشاف المذهل يثير احتمالية مثيرة للاهتمام للتفاعل المناعى المتبادل بين الأنماط المصلية لفيروس حمى الضنك وفيروس SARS-CoV-2".

ووفقا لنيكوليليس، فإن الناس يمكن أن يكتسبوا مستوى معين من المناعة ضد "كوفيد 19" بفضل لقاح حمى الضنك، إذا تم تأكيد ذلك.