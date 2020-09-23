صور .. أزياء تكسو خريف وشتاء 2020

وتعود موضة الشراشيب لتسيطر على صيحات الموضة فى خريف وشتاء 2020 و2021، بعدما ظهرت منذ سنوات موضة الجواكيت، التنانير، الفساتين، وحتى ملابس السهرة، وبالرغم من بساطتها إلا أنها تمنح مرتديها قدرا من الجرأة والجاذبية.

وتظهر أيضا موضة الأقمشة القطيفة التى تنتشر سواء فى التنانير أو البنطلونات أو المعاطف، فما يميز هذه الأقمشة بخلاف شكلها الأنيق، هو أنها أيضاً قادرة على أن تمنحك الدفء اللازم خلال الشتاء.

وتعد المعاطف الصوف هى الأبرز خلال خريف وشتاء 2020-2021. حيث ستجدينها متوفرة بعدة ألوان أغلبها تلك المحايدة كالأسود، الرمادى، البيج والبنى، كما أنها ستتوافر بمختلف الأطوال سواء تلك التى تقف عند الركبة، أو بعدها بقليل أو تلك التى تصل قرب الكاحل.