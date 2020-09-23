أطعمة غنية بـ النشا المقاوم .. لتقليل الوزن وتعزيز صحة القلب

وهناك بعض الأطعمة التى تحتوى على النشا المقاوم، وفقا لموقع "Health line"، منها:
-الشوفان:
يعد مصدرًا جيدًا للنشا المقاوم، كما أنه يحتوى على الكثير من المغذيات ومضادات الأكسدة التى تحارب العدوى، إضافة إلى أنه يمتاز بقلة سعراته الحرارية، فلا يسبب زيادة الوزن.
-الأرز المطبوخ:
يعد الأرز وسيلة أخرى منخفضة التكلفة للحصول على النشا المقاوم.
-الحبوب الكاملة:
يوجد النشا المقاوم فى بعض أنواع الحبوب مثل الذرة والشعير، وبالرغم من الاعتقاد الخاطئ بأن الحبوب غير صحية فى بعض الأحيان، إلا أن الحبوب الكاملة الطبيعية يمكن أن تكون إضافة جيدة للنظام الغذائى، فهى ليست مصدر غنى بالألياف فقط، ولكنها تحتوى على فيتامينات ومعادن مهمة مثل فيتامين ب 6 والسيلينيوم.
-البقوليات:
تعد البقوليات مثل الفول والعدس والفاصوليا مصدرا غنيا بالنشا المقاوم، كما أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية التى يحتاجها الجسم، لذلك يجب إدراجها بالنظام الغذائى اليومى.
-البطاطس:
من المصادر الجيدة للحصول على النشا المقاوم، ومن الأفضل طهيها بكميات كبيرة وتبريدها لبضع ساعات على الأقل، ويساعد ذلك على توفير كميات كبيرة من النشا المقاوم، كما تمتاز باحتوائها على عناصر غذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين سى.
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