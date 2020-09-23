يراقب النبض.. سوار بوظائف صحية عديدة

وأوضحت الشركة الصينية أن السوار Amazfit Band 5 الجديد يأتى مزودا بمستشعر SpO2 لقياس محتوى الأكسجين فى الدم مع مستشعر بصرى لمعدل ضربات القلب، الذى يراقب النبض على مدار الساعة.

كما يقوم السوار بتتبع النوم والدورة الشهرية ومراقبة مستوى التوتر وتمارين التنفس، ويمكن أيضا تسجيل التدريبات باستخدام أحد عشر وضعا رياضيا مختلفا.

كما أنه مجهز بشاشة AMOLED قياس 1.1 بوصة بدقة وضوح 126 × 294 بيكسل و 45 شكلا للمينا للاختيار من بينها، وبطارية سعة 145 ميللى أمبير ساعة تستمر لمدة 15 يوما.

ويتمتع السوار بمقاومة للماء حتى عمق 50 مترا، ويتوفر سوار هوامى Amazfit Band 5 نهاية الشهر الجارى بسعر 45 دولارا أمريكيا.