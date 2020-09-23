أجيال يقدم نصائح مهمة للأمهات فى فصل الخريف

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى أن زيادة حرص الأمهات أو توترهن على أطفالهن قد يتسبب فى أذى للطفل ويجب التحلى بالهدوء مع التقلبات الجوية.
وأوضح رفعت، أن عمر السنتين يشكل فترة حساسة، لعدم قدرة الطفل على التعبير عن نفسه، مشيرا إلى بعض الأعراض الأساسية التى تظهر على الطفل خلال التقلبات الجوية منها الطفح الجلدى والسعال والكحة والقئ والإسهال.
ونصح الأمهات بأهمية توفير ترمومتر ديجيتال للاطمئنان على أطفالهن، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على أجهزة التكييف كونها من أبرز الأشياء المسببة للأمراض فى تلك الفترة، وعدم توجيه المروحة على الجسم.
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