ناسا : كويكب يمر بجانب الأرض ولن يعود حتى 2041

وبحسب بيان "ناسا"، فإن الكويكب سيكون أقرب للأرض من مدار الأقمار الصناعية والتى تبعد نحو 36 ألف كيلومتر عن سطح الأرض.

وأشارت الوكالة إلى أن حجم الكويكب الذى يطلق عليه اسم (2020 SW) يبلغ حجم الحافلة المدرسية الصغيرة، حيث يتراوح عرضه من 5 إلى 10 أمتار تقريبا.

وسيقترب الكويكب من الأرض عند الساعة 4:12 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، ويستمر فى رحلته حول الشمس، ولن يعود إلى المنطقة المجاورة للأرض حتى العام 2041، حيث سيحلق على مسافة أبعد بكثير.

وكان قد اكتشف الكويكب 2020 SW فى 18 سبتمبر الجارى، وجرى تأكيد الملاحظات المتابعة لمساره المدارى بدقة عالية، واستبعاد اصطدامه بالأرض.

وقالت وكالة الفضاء، إنه "رغم أن الكويكب ليس على مسار اصطدام مع الأرض، إلا أنه لو كان كذلك، فمن شبه المؤكد أن الصخور الفضائية ستتفكك فى الغلاف الجوى، لتصبح نيزكًا ساطعًا يُعرف باسم الكرة النارية".

ورغم أن مرور الكوكب الصغير لن يكون مرئيًا بالعين المجردة، سيتمكن الأشخاص الذين لديهم تلسكوبات بقياس 12 بوصة من رؤيته.

يذكر أنه فى 20 أغسطس الماضى، عبر كويكب فى أقرب رحلة جوية إلى سطح الأرض سجلت على الإطلاق لكويكب، وآنذاك، اعترفت ناسا بأنها لم ترصد الكويكب إلا بعد مروره.