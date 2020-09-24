أخبار عاجلة
حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً -
وفاة محمود ياسين.. أبرز التكريمات والجوائز -
كريم فهمي يشارك جمهوره بصورة من مرحلتي الطفولة والشباب -
كليب أماكن السهر لـ عمرو دياب يقترب من 20 مليون مشاهدة -
أخبار الفن | وفاة الفنان محمود ياسين.. فيديو نادر لـ عمرو دياب في حفل زفاف عامر منيب.. ودعاء فاروق ترد على فبركة مداخلة السحر -
حصيلة يومية قياسية.. ألمانيا تسجل 5132 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا -
الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم على ترامب في استطلاعات الرأي -
التضامن: صرف منحة الـ 100 جنيه لمستفيدي كرامة.. غداً -
حدث ليلاً | العثور على جثة فتاة مسحولة في المعادي.. البرازيل تفوز على بيرو.. مرتضى منصور لـ عمرو الجنايني: هحبسك.. إبراهيم حسن ي... -

فيتامين B7 يمنع تساقط الشعر ويغذيه

لايف ستايل إيرينى بهجت 2020-09-24 08:16 تبليغ
فيتامين B7 يمنع تساقط الشعر ويغذيه
فيتامين B7 يمنع تساقط الشعر ويغذيه

وأشار ينس إلى إنه يعمل على زيادة نمو الشعر وتقوية بنيته، ومن ثم يحول دون تقصفه وتساقطه، فضلا عن أنه يمنح الشعر مظهرا لامعا يأسر الألباب.

وأضاف داجنه أنه يمكن إمداد الجسم بهذا الفيتامين المعروف أيضا باسم "البيوتين" من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الموز والفراولة والسبانخ ورقائق الشوفان.

كما يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية عليه، ولكن تحت إشراف الطبيب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيتامين B7 يمنع تساقط الشعر ويغذيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

 