فيتامين B7 يمنع تساقط الشعر ويغذيه

وأشار ينس إلى إنه يعمل على زيادة نمو الشعر وتقوية بنيته، ومن ثم يحول دون تقصفه وتساقطه، فضلا عن أنه يمنح الشعر مظهرا لامعا يأسر الألباب.
وأضاف داجنه أنه يمكن إمداد الجسم بهذا الفيتامين المعروف أيضا باسم "البيوتين" من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الموز والفراولة والسبانخ ورقائق الشوفان.
كما يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية عليه، ولكن تحت إشراف الطبيب.
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