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بالأشعة فوق البنفسجية .. روبوتات تلاحق كورونا فى محطة قطارات لندن

لايف ستايل أحمد جاد 2020-09-23 22:12 تبليغ
بالأشعة فوق البنفسجية .. روبوتات تلاحق كورونا فى محطة قطارات لندن
بالأشعة فوق البنفسجية .. روبوتات تلاحق كورونا فى محطة قطارات لندن
تجوب أجهزة روبوت قادرة على قتل فيروس المستجد "كوفيد-19" باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، محطة سانت بانكراس إنترناشونال، إحدى أكبر محطات السكك الحديدية فى لندن، لاستعادة ثقة العملاء فى سلامة النقل.

وتلقت المحطات ضربة الثلاثاء، عندما نصح رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الناس، بالعمل من المنزل كلما أمكن، وأمر المطاعم والحانات بإغلاق أبوابها مبكرا فى مواجهة موجة ثانية من عدوى كوفيد-19.

وتشير أحدث بيانات سنوية صادرة عن هيئة السكك الحديدية والطرق فى بريطانيا إلى أن عدد مرات دخول المحطة والخروج منها خلال العام المنتهى فى مارس 2019 وصل إلى 34.6 مليون، لتصبح بذلك محطة سانت بانكراس إنترناشونال تاسع أكثر محطات القطار ازدحاما فى البلاد.

وقالت الهيئة إن الجائحة أسفرت عن تراجع حاد فى الإقبال على السكك الحديدية.

وقال جاى نيوتن، رئيس العمليات وهندسة المحطات فى خط هاى سبيدوان تشانيل للسكك الحديدية : "نحن أول محطة قطارات تجلب هذا النوع من التكنولوجيا لأننا نريد السماح للناس باستخدام محطة القطار بأمان.. والعودة شيئا فشيئا إلى الوضع الطبيعى".

وقالت المحطة إن الروبوتات تستخدم الأشعة فوق البنفسجية لتمشيط مناطق واسعة دون الحاجة إلى المواد الكيماوية المطهرة مضيفة أن هذه التكنولوجيا قادرة على قتل مئة بالمئة تقريبا من البكتيريا والفيروسات بما فى ذلك فيروس كورونا على الأسطح وفى الهواء المحيط خلال دقائق.

 

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 