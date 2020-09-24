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صور .. ألوان المانيكير لخريف 2020

لايف ستايل إيرينى بهجت 2020-09-24 08:59 تبليغ
صور .. ألوان المانيكير لخريف 2020
صور .. ألوان المانيكير لخريف 2020
صور .. ألوان المانيكير لخريف 2020
صور .. ألوان المانيكير لخريف 2020

وأوضحت مجلة "Elle" أن البرتقالى يمثل نجم ألوان طلاء الأظافر هذا الموسم، مشيرة إلى أنه يمنح الأظافر مظهرا مشرقا يشع دفئا وحيوية.

طلاء الأظافر

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن هذا الموسم يشهد أيضا رواجا كبيرا للأحمر الياقوتى، الذى يمنح الأظافر مظهرا فخما يأسر الألباب.

طلاء الأظافر

ومن الألوان الرائجة أيضا الأحمر بلون دم الثور، وهو أحمر داكن مائل للبني. ويضفي هذا اللون على الأظافر طابعا جريئا يكتنفه الغموض.

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