صور: عارضة الأزياء أبى كلانسى فى الأبيض والأسود

تتألق عارضة الأزياء البريطانية لإطلالاتها الأنثوية الأنيقة الجذابة، وتعرف باسم أبى كلانسى. أبى كلانسى زوجة اللاعب الإنجليزى بيتر كراوتش ولديها طفلين منه. وتحرص عارضة الأزياء على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" بإطلالاتها الأنيقة وخصوصا فى لونى الأبيض والأسود. ونشرت كلانس عددًا من الصور التى تجمعها مع ابنتها، والتى تظهر ميولها فى أن تستمل ابنتها مسيرتها فى مجال عرض الأزياء.

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