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صباحك أحلى مع يونس.. التريند الأول فى مصر على تويتر

لايف ستايل بسنت فاروق 2020-09-24 08:51 تبليغ
صباحك أحلى مع يونس.. التريند الأول فى مصر على تويتر
صباحك أحلى مع يونس.. التريند الأول فى مصر على تويتر

وشهدت حلقة اليوم الخميس، تفاعلا واضحا من مستمعى البرنامج، إذ قدم يونس، خلال الحلقة مجموعة كبيرة من الأغنيات العربية والأجنبية، وهو ما حاز على إعجاب المتابعين المتفاعلين مع البرنامج من خلال الرسائل والتعليقات على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك.

كما تضمنت الحلقة أيضا إذاعة فقرة البرج فى الدرج التى تتسم بكثير من المرح، فضلا عن أبرز الأخبار التى وقعت مساء أمس وصباح اليوم.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.

 

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محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

 