صور: فساتين تجعلك متألقة فى خريف 2020

تعتبر الفساتين شيئًا أساسيًا لا تخلو خزانات الفتيات منه، ولأجل التألق فى خريف 2020 يمكن الاستعانة بالفساتين ذات أطوال متوسطة والتى بأكمام واسعة والذى يتناسق مع صندل كعب وأقراط متدلية.
كما يتناسب الفستان الملفوف على النحو الأمثل مع الأجسام الممتلئة، لأنه قابل للتعديل ويمكنه تغطية المناطق، التى نرغب بتغطيتها فى الجسم، ويمنح مظهر أنيق وعصرى لمرتديه.
وهناك الفستان الذى يطلق عليه البعض الإمبراطورى، ويتجمع تحت الصدر مباشرة بدلا من محيط الخصر الطبيعى، حيث يلفت الانتباه إلى أعلى الجسم، بينما يلتف بأناقة حول أسفل الصدر.
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