أطعمة يحظر تناولها فى الإفطار

ومن أهم الأطعمة التى يجب استبعادها من الوجبات الصباحية تبعا للخبيرة الفطائر سريعة التحضير، فهذه الأطعمة على حد قولها تهضم بسرعة فى المعدة وترفع معدلات السكر بشكل مفاجئ فى الدم وتثير إفراز الأنسولين، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن الإنسان الذى يشعر بحاجة إلى تناول الطعام مرة أخرى كون معدته تفرغ بسرعة ويفتقر دمه إلى الجلوكوز.

وهناك بعض الأطعمة التى حذرت الخبيرة من تناولها على وجبة الإفطار، منها الوجبات التى تصنع من الحبوب النيئة أو المطبوخة، والتى يتناولها الكثيرون بعد إضافة العصائر أو الحليب إليها كوجبة سريعة التحضير، كما حذرت من تناول المعجنات أو الخبز المحمص مع المربى.

وأضات أن العصائر الطازجة لا تكون مفيدة دائما لاحتوائها على كميات كبيرة من السكريات، قائلة: "تحتوى هذه العصائر على الجلوكوز، لكن من ناحية أخرى تحوى الفركتوز أيضا، والذى ينتقل بسرعة إلى الكبد ويتحول إلى دهون، ومن هنا تحصل زيادة الوزن".