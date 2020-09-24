اتصال أكثر أمانا وبطارية أطول .. مميزات الهواتف ذات الأزرار

وأشار بافيل مياسويدوف، مدير شركة "إنتل" إلى أن أجهزة الهواتف التى تعتمد على الأزرار تحافظ على شحن البطارية لفترة أطول مقارنة بالأجهزة الجديدة، وفقا لما جاء فى وكالو "برايم".
وأضاف بافيل أنها تتميز بقدرة الاتصال الأكثر أمانا مقارنة بالهواتف الذكية.
وقال الخبير: "تتمتع هذه الأجهزة بعدد من المزايا فهى تحافظ على شحن البطارية لفترة أطول، ولا تحتاج إلى شحنها كل يوم، فهى أكثر مقاومة للتغيرات فى درجات الحرارة، وغالبًا ما يكون لها إشارة جيدة فى المناطق التى قد تفقد الاتصال فيها".
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