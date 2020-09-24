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صور .. عارضة أزياء من قصار القامة تطلق أول براند خاص بهم

لايف ستايل إيرينى بهجت 2020-09-24 14:13 تبليغ
صور .. عارضة أزياء من قصار القامة تطلق أول براند خاص بهم
صور .. عارضة أزياء من قصار القامة تطلق أول براند خاص بهم

وأعلنت نسمة عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" عن الاسم الذى يحمله البراند وهو "breeze".

وخضعت نسمة يحيى إلى جلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد عاطف، وكانت ترتدى ملابس براند "breeze".

وقالت نسمة: "الحمد لله عملت أول خطوة من حلمى وهو إنشاء أول براند ملابس خاص بقصار القامة فقط فى مصر".

وعن طريقة شراءه، علقت: "متاح أونلاين وشحن لكل محافظات مصر وتصميماته كتير مختلفة".

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 