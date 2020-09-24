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لوما ديزاين تضع بصمتها على لاند روفر Defender

لايف ستايل إيرينى بهجت 2020-09-24 14:55 تبليغ
لوما ديزاين تضع بصمتها على لاند روفر Defender
لوما ديزاين تضع بصمتها على لاند روفر Defender

وأوضحت شركة التعديل الألمانية، أن باقة البنية العريضة، التى تقدمها للسيارة الإنجليزية، تشمل مكونات وتوسعة رفارف من ألياف الكربون الشفاف أو البولى يوريثين مع عتبات جديدة، كما يتألق المظهر الجانبى بالفتحات الجديدة للتهوية.

وتتميز السيارة من خلال الملامح التصميمية الجديدة على كل من طاقم المئزر الأمامى، وشبكة المبرد، وطاقم غطاء حيز المحرك، والمئزر الخلفى.

وتتوفر للنسخة المعدلة من السيارة جنوط بقياس من 19 إلى 23 بوصة، كما تزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية كاملة، وطاقم دواسات جديد من الألومنيوم، وسجاد خاص مع شعار شركة التعديل لحيز الأقدام وحيز الأمتعة.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 