زونتيس الصينية تطلق دراجتين ناريتين جديدتين

وأوضحت الشركة الصينية، أن الموديل ZT125-U يتألق بالمظهر الهجومى الشرس والخطوط الديناميكية المميزة لفئة ستريت فايتر وبالطلاء ثنائى اللون (رمادى/أزرق ورمادى/أحمر)، فى حين يتجمل الموديل ZT125-G1 بالمظهر الأنيق لفئة الكافيه ريسر مع طلاء باللون الأسود المطفأ ومكونات بلون الشمبانيا. ويقف كلا الموديلين الصغيرين على نفس المنصة التقنية، مع نفس المحرك أحادى الأسطوانات بقوة 15 حصان، والذى يتم تبريده بالسوائل، مع ناقل حركة سداسى التعشيقات ونظام الكبح المانع لانغلاق العجلات ومكابح قرصية على كلا العجلتين.

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