مع اقتراب الدراسة .. 7 نصائح من هانى الناظر للأمهات

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وقدم الناظر عبر فيسبوك للأمهات 7 نصائح يجب الانتباه إليها للحفاظ على نظافة أطفالهن وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأشار الناظر إلى ضرورة الحرص على تقليم أو قص أظافر الأولاد والبنات بصفة أسبوعية لأن بقائها يسبب العديد من المشاكل الصحية والجلدية.
وأوضح أهمية الحرص على خلع الأطفال ملابسهم وغسلها واستحمامهم يوميا بعد العودة مباشرة من المدرسة، مستخدمين صابون الجلسرين، محذرا من استعمال الصابون المطهر.
ونصح بخلع الأحذية والجوارب عند باب المنزل، مع ضرورة الفحص الأسبوعى والدورى لشعر الأطفال على مدار العام الدراسى للتأكد من عدم إصابته بأى حشرات.
كما يفضل الناظر إعطاء الأطفال صندوق أو كيس للسندوتشات خاص بهم مع قطع الفاكهة بدلا من تناولهم أى مأكولات خارج المنزل.
واختتم الناظر نصائحه، قائلا: "عند تعرض أبنائكم لأى وعكة صحية لا تجتهدوا ولا تعتمدوا على خبراتكم وخبرات أصدقائكم فى علاجهم حتى لو كانت مشكلة ترونها بسيطة فكم من مشاكل صغيرة أهملناها فتحولت لمشاكل كبيرة".
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