نفوق دولفين على شاطئ الجبيل فى ظروف غامضة

وتواصل سكان قرية الصيادين بمدينة الطور، مع غرفة عمليات المحافظة التى تواصلت مع البيئة ومحميات جنوب سيناء، لمعرفة أسباب نفوق الدولفين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد قطب، مدير محميات جنوب سيناء، إن المسؤولين بالإدارة البيئة أكدوا عدم تواجد أى إصابات على جسم الدولفين، وأرجعوا النفوق أنه طبيعى.

وأضاف أنه جرى دفن الدولفين النافق بالطريقة البيئية المناسبة، ووضع الجير عليه للمساعدة فى سرعة التحلل، لإمكانية الاستفادة من الهيكل العظمى فى الدراسات العلمية، أو وضع الهيكل فى متحف البحريات بمحمية رأس محمد.