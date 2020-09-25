باتهامات جنائية .. تايلاند تشكو فيس بوك وتويتر للشرطة

تقدمت حكومة تايلاند، الخميس، بشكاوى قانونية لشرطة جرائم الإنترنت ضد شركتى فيسبوك وتويتر، وسط تهديدات بتوجيه تهم جنائية لهما، فى خطوة تعد الأولى من نوعها ضد شركات إنترنت عملاقة.





وقال وزير الاقتصاد الرقمى، بوتيبونج بوناكانتا، إن وزارته قدمت الشكاوى بعد تجاوز الشركتين موعدا نهائيا للالتزام بحذف محتوى خلال 15 يوما من صدور أمر محكمة فى 27 أغسطس الماضى.

وأضاف أن الوزارة لم تتخذ أى أجراء ضد جوجل التابعة لألفابت، مشيرا إلى أن مقاطع الفيديو المطلوب حذفها أزيلت من منصة يوتيوب التابعة لجوجل فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وقال بوتيبونج للصحفيين "إن لم ترسل الشركتان ممثلين للتفاوض، قد توجه الشرطة اتهامات جنائية لهما. لكن إن فعلتا.. واعترفتا بالخطأ، يمكن أن نسوى الأمر بدفع غرامات".

ولم يذكر الوزير تفاصيل عن المحتوى المقصود أو القوانين التى جرى انتهاكها لكنه أشار إلى أن الشكاوى مقدمة ضد الشركتين الرئيسيتين فى الولايات المتحدة وليس الشركتين التابعتين لهما فى تايلاند.

وأضاف أن الوزارة ستتقدم بالمزيد من الطلبات لإزالة محتوى من فيسبوك وتويتر وجوجل فى أكثر من ثلاثة آلاف منشور تشمل مواد إباحية وانتقادات للنظام الملكى.