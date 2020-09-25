وأدى استهلاك كمية كبيرة من تلك الحلويات الشهيرة إلى توقف قلب عامل البناء البالغ من العمر 54 عامًا، وفقًا لما ذكره مسعفون فى ولاية ماساتشوستس الأمريكية.
وكشف الأطباء، أن الرجل أصيب بنوبة قلبية، أثناء تناول الغداء فى مطعم للوجبات السريعة، بحسب ما نقلت "سكاى نيوز".
وعند الكشف عليه تبين أنه كان يعانى من انخفاض خطير فى مستويات البوتاسيوم، مما أدى إلى مشكلات فى ضربات القلب.
وأجرى مسعفو الطوارئ عمليات الإنعاش القلبى، وتمكنوا فعلا من ابقائه على قيد الحياة لساعات، لكنه توفى فى اليوم التالى.
وقال الأطباء الذين وصفوا الحالة فى مجلة "نيو إنغلاند" الطبية إن حمض الجلسريزيك، الموجود فى العرقسوس الأسود هو السبب.
وأوضح نيل بوتالا، طبيب القلب فى مستشفى ماساتشوستس العام: "حتى تناول كمية صغيرة من العرقسوس يمكن أن يرفع ضغط الدم قليلاً".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة رجل بسبب تناوله حلوى العرقسوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.