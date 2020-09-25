اكتشاف مقبرة غامضة فى ألمانيا تعود إلى 1500 سنة

وتفيد صحيفة Daily Mail، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم، بأن الخبراء يعتبرون ذلك أهم اكتشاف منذ 40 سنة.

وقد عثر العلماء فى القبر على قزان، يعتقدون أنه يحتوى على جثة الميت، وتقول عالمة الآثار سوزان فريدريخ من متحف التاريخ البدائى فى هالة، موضحة "لم نعثر على رفاته بعد".

وتوجد حول القزان هياكل عظمية لست نساء، وفقا للخبراء ربما هن زوجاته أو محظياته، ولا يعرف بعد هل قتلن خصيصا لدفنهن معه أو انتحرن بأنفسهن.

وعثر علماء الآثار داخل القبر أيضا على بقايا 11 حيوانا بينهم مواش وكلاب وخيول، ما يشير إلى أن الشخص المدفون هنا ينتمى إلى طبقة اجتماعية راقية.

واكتشف علماء الآثار حول المكان 60 قبرا، تشير التقديرات الأولية إلى أنها ظهرت أعوام 480-530 ميلادية، بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، لأنه حينها استولت العديد من القبائل الجرمانية على المناطق التى لم تكن تحت سيطرة الرومان.

وقد عثر داخل هذه القبور على أوان زجاجية وحلى مذهبة وسيف ودرع من الحديد وقطعة نقدية ذهبية عليها صورة الإمبراطور زينو وأشياء أخرى.