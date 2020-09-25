جوجل تقدم ميزة جديدة تظهر أماكن انتشار فيروس كورونا

حدثت شركة جوجل خدمة خرائطها المجانية "جوجل مابس" هذا الأسبوع، لتقدّم خاصية تُظهر انتشار "كوفيد-19" فى المناطق التى يقصدها المستخدم، وفق ما أعلن عملاق البحث على الإنترنت فى مدونة نُشرت الخميس.





وقالت الشركة العملاقة، وفقا لسكاى نيوز عربية، إنه سيكون باستطاعة المستخدم النقر على خيار "كوفيد-19"، الذى يتم الوصول إليه عبر ميزة "طبقات" فى أعلى زاوية الشاشة، من أجل تعزيز الخرائط بنتائج الأيام السبعة الأخيرة للإصابات لكل 100 ألف نسمة فى المناطق التى تتم مشاهدتها.

كما أن هناك مؤشرا سيتيح معرفة إن كان عدد الإصابات بكوفيد-19 فى نقطة معينة يسجل ازديادا أو انخفاضا، وفق مدير منتجات "جوجل مابس"، سوغوى بانرجى.

وأضاف بانرجى أن الهدف من هذه الأداة توفير "معلومات أساسية بشأن الإصابات بكوفيد-19 فى منطقة ما، بحيث يمكنك اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أكثر حول أين ستذهب أو ماذا ستفعل".

ولفت إلى أن البيانات المستخدمة فى "طبقة كوفيد" فى الخرائط تأتى من مصادر عدة بينها جامعة جونز هوبكنز وصحيفة "نيويورك تايمز" وموسوعة "ويكيبيديا"، التى تحصل على معلومات بهذا الشأن من المنظمات الصحية ووزارات الصحة الحكومية.

وقالت الشركة، التى تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، إن هذه الخدمة ستُطرح هذا الأسبوع فى جميع أنحاء العالم، عبر إصدارات من تطبيق الخرائط مخصصة للهواتف المحمولة التى تعمل بنظامى آبل (آى أو اس) وأندرويد التابع لجوجل على السواء.