4 فوائد مذهلة لتناول السمك يوميا

وفى السطور القادمة، نرصد أبرز الفوائد الناتجة عن تناول السمك، وفقا لما نشره موقع buzzfeednews.

ـ تعزيز صحة الدماغ

يحتوى السمك على نسبة عالية من "أوميجا 3"، وهو ما يساعد على تعزيز صحة الدماغ، بحسب تقرير لمنظمة الصحية العالمية لـ EPA، كما يقلل تناول السمك من فرص الوفاة نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية.

ـ يقلل فرص الإصابة بنوبة قلبية

أكدت أكثر من دراسة حديثة، أن تناول السمك بكثرة مفيد بشكل كبير فى الوقاية من مرض القلب التاجى وتقليل نسبة الوفاة بسببه.

وتوصلت إحدى الدراسات، إلى أن الاستهلاك المنخفض "مرة واحدة فى الأسبوع" أو الاستهلاك المعتدل للأسماك "2-4 مرات فى الأسبوع" له تأثير مفيد بشكل كبير على الوقاية من مرض القلب التاجى.

ـ تقليل مشاكل الربو

بحسب دراسة نشرت على Science Daily، فإن تناول السمك مرتين فى الأسبوع يقلل من التهاب الرئة لدى الأطفال المصابين بالربو، نظرًا لكونه يحتوى على "أوميجا 3" بالإضافة للكثير من للأحماض الدهنية.

ـ مفيد للحامل والجنين

وبحسب دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن تناول الأسماك يساعد على نمو طفل سليم، من خلال الأحماض الدهنية غير المشبعة طويلة السلسلة LC-PUFA وأحماض الدوكوساهيكسانويك DHA الموجودة فى السمك.