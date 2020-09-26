شاهد .. أمازون تطلق منصة لونا لألعاب الفيديو

وتنافس أمازون بالمنصة الجديدة فى مجال ألعاب الفيديو، شركة "جوجل" التى أطلقت منصتها فى 2019، ومايكروسوفت التى أطلقت مؤخرا خدمة "كلاود جيمينج".
وحول قيمة الاشتراك فى "لونا"، أوضحت أمازون أنه يبدأ من 5.99 دولار شهريا، حيث يمكن الاستفادة بعدد غير محدود من ساعات اللعب، ومكتبة واسعة من ألعاب الفيديو.
ومن المقرر أن تطرح الشركة لوحة تحكم يدوى مع منصتها، مقابل 49.99 دولار.
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