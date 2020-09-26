الصحة العالمية تحذر من ارتفاع الوفيات بكورونا

وقالت المنظمة، فى بيان على موقعها الإلكترونى اليوم السبت بحسب وكالة الأنباء الأردنية: إن شركات الأدوية العالمية تسعى حثيثا للتوصل إلى علاج لهذا الفيروس القاتل.
وحثت المنظمة الدول على تنفيذ إجراءات احترازية شديدة لتقليل الإصابات والوفيات بهذا الوباء لحين التوصل إلى علاج لهذا الفيروس.
وتسبب الفيروس بوفاة مليون شخص فى مختلف أرجاء العالم.
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