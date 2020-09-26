وأشار الطبيب بحسب روسيا اليوم، إلى أنه يمكن تحديد وجود الأورام الخبيثة بواسطة علامات مهمة بينها خطوط بألوان مختلفة فى منطقة سرير الظفر تتراوح بين البنى والأسود وتكون منفردة أو متفرقة، أو تشغل الأظافر بأكملها.
ونصح الطبيب، بمراقبة ظهور التشققات أو تكسر الأظافر ووجود علامات نزف دموى تحت الظفر ومراجعة الطبيب فورا حال ظهور هذه العلامات.
وإذا لم يسفر علاج الفطريات أو الآفات المعدية فى صفيحة الظفر عن نتائج جيدة بعد فترة طويلة، يجب عندها التوجه إلى طبيب الأورام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير أورام روسى يكشف كيفية التنبؤ بالسرطان بمعاينة الأظافر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.