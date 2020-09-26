خبير أورام روسى يكشف كيفية التنبؤ بالسرطان بمعاينة الأظافر

وأشار الطبيب بحسب روسيا اليوم، إلى أنه يمكن تحديد وجود الأورام الخبيثة بواسطة علامات مهمة بينها خطوط بألوان مختلفة فى منطقة سرير الظفر تتراوح بين البنى والأسود وتكون منفردة أو متفرقة، أو تشغل الأظافر بأكملها.

ونصح الطبيب، بمراقبة ظهور التشققات أو تكسر الأظافر ووجود علامات نزف دموى تحت الظفر ومراجعة الطبيب فورا حال ظهور هذه العلامات.

وإذا لم يسفر علاج الفطريات أو الآفات المعدية فى صفيحة الظفر عن نتائج جيدة بعد فترة طويلة، يجب عندها التوجه إلى طبيب الأورام.